O swą wizję zmian w Unii Europejskiej szefowa polskiego rządu była pytana na konferencji prasowej w trakcie unijnego szczytu poświęconego kwestiom cyfrowym, zorganizowanego przez prezydencję estońską.

Premier przypomniała, że Polska i pozostałe kraje Grupy Wyszehradzkiej (Czechy, Słowacja i Węgry) już dwukrotnie złożyły dokument, w którym pokazały swą wizję Europy. "Zresztą rok temu w Bratysławie, a potem w Rzymie, wszystkie 28 państw członkowskich UE zobowiązały się w +Deklaracji Rzymskiej, którą razem podpisaliśmy wszyscy, do tego, że chcemy myśleć o wspólnej przyszłości Europy" - podkreśliła Szydło.

W jej ocenie, "podział Europy na jakieś wąskie grupy jest błędem i prowadzi wyłącznie do rozbicia Europy". "Polskie stanowisko jest tutaj jasne, tak jak jasne jest stanowisko Grupy Wyszehradzkiej: musimy myśleć o rozwoju Europy i jej solidarności, o rozwiązaniu kryzysów, ale to musi być oparte przede wszystkim o jedność" - podkreśliła Szydło.

"Podzielenie Europy na kilka prędkości, grup, klubów - mniejszych, czy większych jest po prostu błędem" - stwierdziła, dodając że odczytuje to "jako pewne pomysły nie do końca może przemyślane, czy też wygłaszane ze względu przede wszystkim na wewnętrzną sytuację, rzucane w przestrzeń polityczną i publiczną". "Traktujemy to na razie jako pomysły" - zaznaczyła premier.