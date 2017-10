"W poniedziałek, 2.10 Państwowa Komisja Wyborcza zajmie się wnioskiem @partiarazem w sprawie sprawozdania finansowego @pisorgpl" - taki tweet zamieszczono na profilu PKW.

Partia Razem w czwartek złożyła do PKW wniosek o zbadanie finansowania kampanii wyborczej PiS z 2015 roku. Wskazano w nim, że "europejska partia polityczna Sojusz Europejskich Konserwatystów i Reformatorów niezgodnie z unijnymi przepisami wsparła imprezę zorganizowaną przez Prawo i Sprawiedliwość". We wniosku, który opublikowano na Twitterze podkreślono, że środki te mogły być przekazane "w sposób niezgodny także z polskim prawem", gdyż zgodnie z ustawą o partiach politycznych, mogą być one finansowane jedynie "przez obywateli polskich, mających stałe miejsce zamieszkania na terenie Rzeczpospolitej Polskiej".

O sprawie dzień wcześniej informował portal wyborcza.pl. Według niego chodzi o katowicką konwencję Prawa i Sprawiedliwości w 2015 roku.

W tej sprawie także politycy PO zapowiedzieli, że zwrócą się do PKW z wnioskiem o wszczęcie postępowania wyjaśniającego. W tej sprawie Platforma chce też zawiadomić prokuraturę, ponieważ według jej polityków "złamano prawo o finansowaniu partii politycznych".

Do sprawy odniósł się także w czwartek marszałek Senatu Stanisław Karczewski. "To nieprawda i ja się z tym nie zgadzam, ponieważ znam dokładnie szczegóły, w jaki sposób są wydawane te pieniądze. To z całą pewnością nie były pieniądze wydawane na kampanię wyborczą Prawa i Sprawiedliwości" - zapewnił w TVN24.

Podkreślił, że gdyby w związku z tą sprawą, PE nałożył na PiS karę, to partia "będzie się na pewno odwoływać". Dodał, że jego zdaniem, "w tej sprawie prawo nie zostało złamane".