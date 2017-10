Włochy: Rekordowa liczba zmian barw klubowych w parlamencie

Rekordową liczbę 526 zmian barw klubowych zanotowano we włoskim parlamencie obecnej kadencji, kończącej się za kilka miesięcy. Obliczono, że co miesiąc dochodzi średnio do 10 politycznych transferów w Izbie Deputowanych i Senacie.