PSL chce jednorazowego dodatku do świadczeń emerytalno-rentowych

PSL chce jednorazowego dodatku - wypłacanego w grudniu - do świadczeń emerytalno-rentowych. Według szefa ludowców Władysława Kosiniaka-Kamysza jest to możliwe już w tym roku; zapowiedział, że projekt zostanie złożony do marszałka w piątek.