"Uważam, że jest najlepszy czas, żeby się zastanawiać nad nią (konstytucją-PAP), bo jest stulecie odzyskania niepodległości w przyszłym roku, mamy prawie 30 lat od czasu przemian ustrojowych w 1989 roku a w tym roku konstytucja z 1997 roku ma już lat 20"- powiedział prezydent w środę w Radiu Olsztyn.

Przypomniał, że w Konstytucji 3 maja istniał zapis, by co 25 lat dokonywać przeglądu konstytucyjnego. Stąd - jak powiedział Andrzej Duda - "wydaje się, że okres 20-25 lat, to bardzo dobry okres na to, by takiego przeglądu konstytucji dokonać i ocenić jej postanowienia, zwłaszcza w aspekcie 30 lat od czasu, kiedy nastąpiła zmiana ustrojowa".

"Mamy wiele nowych zasad ustrojowych, które wprowadziliśmy, jest czas by ocenić, co dobrze funkcjonuje, co źle funkcjonuje, w międzyczasie staliśmy się członkiem NATO i członkiem Unii Europejskiej, konstytucja z 1997 roku tego w ogóle nie uwzględnia. Ale jeśli chodzi o to, jaki powinien być kształt nowej konstytucji, jaki powinien być kształt nowych zasad ustrojowych, to ja przede wszystkim chciałem zapytać moich rodaków"- mówił prezydent.

Podkreślił, że ten proces poprzedzać będą debaty konstytucyjne, które organizuje wiceszef Kancelarii Prezydenta, pełnomocnik prezydenta ds. referendum ws. zmian w konstytucji Paweł Mucha, ale także inne instytucje i organizacje.

"Tam właśnie słuchamy, które kwestie są istotne, gdzie pojawiają się znaki zapytania - jeżeli chodzi o kształt obecnej konstytucji i kształt obecnych instytucji ustrojowych, co - zdaniem dyskutantów i fachowców - należy zmienić, poprawić i w ten sposób przygotujemy pytania do referendum, które mam nadzieję odbędzie się w listopadzie 2018 roku, na stulecie niepodległości"- powiedział Andrzej Duda.

Prezydent wyraził nadzieję, że Polacy wskażą kierunki zmian w konstytucji. "Tak, żeby nie było jak do tej pory - +napisali eksperci konstytucję i dopiero potem było pytanie do obywateli+"- wyjaśnił.

Przekonywał, że najpierw powinno się spytać obywateli - którzy wskażą kierunki zmian a potem na podstawie tych sugestii, eksperci powinni napisać konstytucję. Jak dodał, proces tworzenia nowej konstytucji ma zakończyć pytanie, "czy taka konstytucja odpowiada Polakom?".

Prezydent ogłosił inicjatywę przeprowadzenia referendum w sprawie zmian w konstytucji w czasie uroczystości w Święto Konstytucji 3 Maja. Prezydent chce, by referendum to odbyło się w 100. rocznicę odzyskania przez Polskę niepodległości - 11 listopada 2018 r. lub trwało dwa dni: 10 i 11 listopada. 11 listopada, to również - wynikający z Kodeksu wyborczego - termin wyborów samorządowych.