"Dzięki programowi 500+, według wszystkich wskaźników, ubóstwo wśród dzieci w naszym kraju spadło o 93 proc., to niebywały wynik, to wynik spektakularny w skali światowej. Można powiedzieć tak - z jednej strony, jak wiele odwagi, ale z drugiej strony, tak naprawdę jak niewiele potrzeba było, żeby pomóc rodzinom wychowującym dzieci, żeby te rodziny mogły odetchnąć i mogły zacząć żyć godniej" - mówił prezydent na spotkaniu z mieszkańcami Jezioran.

"Cieszę się proszę państwa, że uczestniczę w takiej ekipie, która tego typu rozwiązania w naszym kraju wspiera i realizuje" - dodał prezydent.

Jak mówił, oczekiwany jest teraz program Mieszkanie plus. "Żeby młode rodziny, zwłaszcza te, które wychowują dzieci, mogły znaleźć własne lokum, żeby nie musiały mieszkać z rodzicami, żeby mogli tworzyć osobną, odrębna młodą rodzinę w pełni tego słowa znaczeniu. Rodzinę - która będzie rzeczywiście na swoim, która będzie mogła być spokojna o realizację swoich potrzeb mieszkaniowych" - powiedział Andrzej Duda.

Wyraził satysfakcję, że poprawia się sytuacja budżetowa państwa i że "dzięki działaniom obecnych władz, wzrosła ściągalność podatków, że ściga się tych, którzy do tej pory oszukiwali, po prostu okradali polskie społeczeństwo". "Że ci złodzieje, którzy okradali nas do tej pory z podatków, czują, że obecna władza nie popuści i że trzeba po prostu te podatki płacić, bo to także i ten element przyczynia się do większej ściągalności podatków, poza zmianami prawnymi, które są dokonywane" - mówił prezydent.

Podkreślił, że oznacza to, iż "nasze państwo staje się coraz silniejsze i rośnie nasz potencjał a tym samym wzrasta bezpieczeństwo Polaków".