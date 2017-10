W Sejmie w środę trwa debata nad wnioskiem ludowców o wyrażenie wotum nieufności ministrowi rolnictwa.

Szefowa klubu Nowoczesnej oceniła, że symbolem "skuteczności" ministra Jurgiela jest "degrengolada" stadniny w Janowie Podlaskim i Michałowie oraz aukcja koni arabskich Pride of Poland.

"Nie wiesz, jak zniszczyć biznes, który przez wiele lat przynosił spore zyski, ale też chlubę Polsce - zapytaj ministra Jurgiela" - ironizowała.

"Tu się panu coś udało - zdołał pan w krótkim czasie +dumę+ przekuć w polski wstyd" - dodała, nawiązując do tytułu aukcji koni.

Lubnauer podkreśliła również, że uchwalona w kwietniu ub.r. ustawa o kształtowaniu ustroju rolnego, która według niej jest sprzeczna z konstytucją, "jest zamachem na własność prywatną". Według niej ustawa ta utrudnia sprzedaż ziemi w trudnych sytuacjach życiowych.

"To cofanie polskiej wsi do czasów głębokiej komuny" - mówiła.

Lubnauer oceniła, że minister rolnictwa niszczy spółki i gospodarstwa towarowe, które miałyby stanowić o sile polskiego eksportu. "Rolnicy państw starej Unii podbijają rynki, podczas gdy pan marzy o powrocie do PGR-ów" - powiedziała, zwracając się do ministra Jurgiela.

Szefowa klubu Nowoczesnej krytykowała ministra rolnictwa również za obsadzanie niekompetentnymi ludźmi m.in. agencji rolnych oraz za kwestię ubezpieczeń rolnych.

"Teraz po nawałnicach wiemy też, że rolnicy nie mogą liczyć na pomoc ministra rolnictwa wtedy, kiedy rzeczywiście są w biedzie" - mówiła.

Lubnauer stwierdziła, że "przejawem nieudolności" ministra Jurgiela jest także rozwój afrykańskiego pomoru świń. "Ilość ognisk ASF wszystkich nas przeraża i dochodzi do 100, ale ja się obawiam, że my w pewnym momencie zejdziemy do jednego ogniska ASF w Polsce, które będzie obejmować całą Polskę" - dodała.

Poinformowała również, że klub Nowoczesnej będzie głosował za odwołaniem ministra rolnictwa.