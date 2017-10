"W postępowaniu kwalifikacyjnym na stanowisko wiceprezesa spółki ds. technicznych wpłynęły dwa zgłoszenia. Po sprawdzeniu zgłoszeń pod względem formalnym obaj kandydaci zostali zaproszeni do rozmów, które zaplanowano na 29 września" - powiedziała w środę PAP rzeczniczka JSW Katarzyna Jabłońska-Bajer.

Od marca br. w zarządzie JSW jest wakat na stanowisku wiceprezesa ds. technicznych, po odwołaniu z tej funkcji Józefa Pawlinowa.

Rada Nadzorcza JSW nie ogłosiła dotąd formalnie konkursu na stanowisko prezesa JSW. Od 6 marca, kiedy odwołany został ówczesny prezes Tomasz Gawlik, firmą kieruje Daniel Ozon, oddelegowany do pełnienia tej funkcji przez Radę Nadzorczą. 6 września Rada zdecydowała, że Ozon będzie pełnił obowiązki prezesa przez kolejne trzy miesiące, od 9 września do 8 grudnia br. włącznie, jednak nie dłużej niż do dnia powołania właściwego prezesa.

8 sierpnia br. na stanowisko wiceprezesa zarządu JSW ds. strategii i rozwoju powołano natomiast Artura Dyczko, również wyłonionego w postępowaniu konkursowym.

JSW jest liderem w produkcji węgla koksowego. Grupa zakończyła pierwsze półrocze tego roku zyskiem netto w wysokości 1 mld 429,1 mln zł wobec 148,4 mln zł straty netto w tym samym czasie ubiegłego roku. Według informacji spółki, produkcja i sprzedaż utrzymały się na dobrym poziomie. To efekt między innymi korzystnych cen podstawowego produktu i programu naprawczego. EBITDA za pierwsze półrocze wyniosła 2 mld 152 mln zł, podczas gdy w analogicznym okresie 2016 r. było to 300,8 mln zł. (PAP)

Autor: Marek Błoński

Edytor: Dorota Kazimierczak