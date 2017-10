Projekty, które otrzymały dotacje, są to zarówno duże przedsięwzięcia, jak i niewielkie wydarzenia związane tematycznie ze stuleciem odzyskania niepodległości przez Polskę. Projekty te mają głównie charakter lokalny i regionalny - poinformowało Biuro Programu „Niepodległa”.

W naborze na projekty do realizacji w 2017 roku wpłynęły 672 wnioski. O dofinansowanie w ramach programu „Niepodległa” mogły starać się organizacje pozarządowe oraz samorządowe instytucje kultury. Maksymalna kwota dofinansowania wynosiła 50 tys. zł, a minimalna 5 tys. zł; średnia kwota przyznanego dofinansowania wyniosła blisko 27 tys. 523 zł.

Najwięcej środków trafi do wnioskodawców z województw: mazowieckiego (638 tys. 811 zł), małopolskiego (402 tys. 890 zł), łódzkiego (334 tys. 206 zł), dolnośląskiego (291 tys. 596 zł) i kujawsko-pomorskiego (227 tys. 490 zł). W tych regionach odbędzie się też największa liczba projektów dofinansowanych z programu „Niepodległa”. Są to zadania o charakterze popularyzatorskim oraz edukacyjno-animacyjnym.

Ze 109 projektów, na które przyznano dofinansowanie, 52 zgłosiły samorządowe instytucje kultury; łącznie trafi do nich 1 mln 80 tys. 561 zł, do fundacji - 1 mln 46 tys. 955 zł, a do stowarzyszeń - 872 tys. 484 zł.

Jak podało Biuro Programu „Niepodległa”, celem programów dotacyjnych "jest zachęcenie wszystkich mieszkańców Polski do radosnego i wspólnego świętowania stulecia odzyskania niepodległości".

Kolejne nabory do programu dotacyjnego „Niepodległa” powtarzane będą corocznie - najbliższy ruszy już jesienią.

Program "Niepodległa" ma na celu wzmocnienie poczucia wspólnoty obywatelskiej Polaków oraz zachęcenie rodaków w kraju i za granicą do aktywnego uczestnictwa w obchodach i wspólnym świętowaniu 100-lecia polskiej niepodległości.

100. rocznica odzyskania niepodległości Polski przypada w 2018 roku. Zadania mające na celu upamiętnienie i uczczenie wydarzeń oraz osób związanych z odzyskaniem, a także utrwaleniem polskiej niepodległości będą realizowanie w latach 2017-2021.

Więcej informacji o programach dotacyjnych dostępne są na stronie www.niepodlegla.gov.pl/dotacje.