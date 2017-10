Bojownicy IS zaatakowali rano irackie siły przy użyciu moździerzy, broni maszynowej, a także wykorzystując samochody pułapki.

Dżihadystom udało się opanować znaczne tereny w południowych i zachodnich dzielnicach Ramadi, w tym miejscowy uniwersytet. W ataku wzięło udział około 20 pojazdów IS. Według informacji podawanych przez niektóre media irackie siłom rządowym udało się już opanować sytuację.

Anbar to sunnicka prowincja, której zachodnia część wciąż pozostaje w rękach IS. Ramadi zostało zajęte przez IS w maju 2015 roku, choć już w roku 2014 organizacja ta kontrolowała część dzielnic. Siły irackie odbiły to miasto w lutym 2016 roku po dwóch miesiącach walk.