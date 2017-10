Karczewski zapytany, czy chciałby takiego referendum, gdzie zostałoby sformułowane pytanie: system kanclerski czy prezydencki, odpowiedział: "Jeżeli w wyniku debaty dojdziemy do tego, że należy zadać takie pytanie, to tak".

"Jeśliby padło takie pytanie i mielibyśmy kampanię przedreferendalną, to ja byłbym za systemem nie prezydenckim, tylko zdecydowanie za systemem kanclerskim. On mi się bardziej podoba, jest bardziej stabilny, a Polska potrzebuje takiej stabilności" - powiedział Karczewski.

Prezydent Andrzej Duda w wywiadzie dla "Dziennika Gazety Prawnej" ocenił, że "trzeba napisać nową konstytucję". "Mamy teraz dobry czas, żeby to zrobić, sprzyja temu choćby atmosfera związana ze stuleciem niepodległości. Jest okazja, żeby spytać Polaków, jakiego chcą ustroju" - podkreślił

Jak zauważył, konstytucja z 1997 r. ma wiele niedostatków. "Pokazała to nawet wstępna dyskusja nad moją reformą sądów. Okazało się, że według PiS nie mogę wyznaczyć członków KRS, o ile dojdzie do pata. A przecież jestem według innego konstytucyjnego przepisu gwarantem ciągłości władzy państwowej" - mówił Andrzej Duda.

"Widzę tu sprzeczność. Te niedoskonałości warto poprawić. Ale ja stawiam problem bardziej zasadniczo. Jeśli prezydent wybierany w wyborach powszechnych, to silniejszy, zwłaszcza o uprawnienia związane z polityką zagraniczną. Albo system kanclerski, ale wtedy prezydenta powinien wybierać parlament" - mówił w wywiadzie dla "DGP" prezydent Duda.

Prezydent ogłosił inicjatywę przeprowadzenia referendum w sprawie zmian w konstytucji w czasie uroczystości w Święto Konstytucji 3 Maja. Prezydent chce, by referendum to odbyło się w 100. rocznicę odzyskania przez Polskę niepodległości - 11 listopada 2018 r. lub trwało dwa dni: 10 i 11 listopada. 11 listopada, to również - wynikający z Kodeksu wyborczego - termin wyborów samorządowych.