"Jestem za zjednoczoną Hiszpanią" - powiedział Trump. "Naprawdę uważam, że mieszkańcy Katalonii powinni pozostać z Hiszpanią. Myślę, że byłby szaleństwem, gdyby tak się nie stało" - podkreślił amerykański prezydent po spotkaniu z szefem hiszpańskiego rządu.

Hiszpańskie władze liczą na to, że w wystarczającym stopniu "zdyskredytowały" plan przeprowadzenia referendum niepodległościowego w Katalonii, tak by nie doszło do tego głosowania. Referendum zostało uznane za nielegalne przez Trybunał Konstytucyjny Hiszpanii.

W Katalonii mieszka 15 proc. ludności Hiszpanii, czyli 7,5 mln spośród 47 mln obywateli. Region ten wytwarza aż 20 proc. PKB całego kraju.