W lipcu w Balicach odnotowano także blisko 4,2 tys. operacji lotniczych (startów i lądowań), tj. o 5 proc. więcej niż w analogicznym okresie ubiegłego roku.

W lipcu krakowskie lotnisko obsłużyło ponad 553 tys. pasażerów, czyli o ponad 65 tys. więcej niż rok temu. To wynik o 13 proc. lepszy wynik od ubiegłorocznego.

Jak poinformowała rzeczniczka, w tym roku łącznie do 31 lipca obsłużono już ponad 3 mln 262 tys. pasażerów, to o ponad 464 tys. więcej niż w analogicznym okresie 2016 r., co oznacza wzrost na poziomie 17 proc.

3 lipca w Balicach uruchomiono bezpośrednie połączenie LOT-u z Krakowa do Chicago. Jak poinformował prezes Kraków Airport Radosław Włoszek, w lipcu z tego połączenia skorzystało ponad 2 tys. pasażerów, a 90 proc. miejsc na tej trasie zostało sprzedanych. "To dobry początek dla rejsów długodystansowych" – podkreślił prezes Włoszek w przesłanym PAP komunikacie.

Poinformował również, że Półwysep Iberyjski to najczęściej wybierane miejsce wakacyjnych podróży #PROSTOzKRAKOWA.

"Podobnie jak w czerwcu powodzeniem cieszą się nowe kierunki – Porto i Walencja. Pasażerowie planowali urlop również w Barcelonie, Maladze, na Gran Canarii i Majorce. A już w sezonie zimowym będzie można polecieć do stolicy Portugalii - Lizbony oraz do Marrakeszu w Maroku" – dodał Włoszek.

Kraków Airport jest drugim lotniskiem w Polsce pod względem liczby obsłużonych pasażerów i największym portem regionalnym. W zeszłym roku lotnisko obsłużyło blisko 5 mln pasażerów, a prognoza na ten rok zakłada odprawienie około 5,2 miliona osób. (PAP)