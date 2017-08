USA: Trump: tylko dzięki mediom społecznościowym mogę przekazać prawdę

Prezydent USA Donald Trump napisał we wtorek na Twitterze, że nie zamierza przestać używać mediów społecznościowych, o co apelują jego oponenci polityczni oraz media posługujące się "fake news", gdyż jest to jedyna możliwość przekazania społeczeństwu prawdy.