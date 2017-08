Mazurek podkreśliła, że pamięć Powstania powinna łączyć i nie być wykorzystywana "do bieżących potyczek politycznych".

W poniedziałek były szef MSZ i resortu obrony opublikował na Twitterze serię wpisów odnoszących się do Powstania Warszawskiego. Odnosząc się do zamieszczonej przez PAP informacji o rocznicy wydania przez komendanta głównego AK gen. Tadeusza Komorowskiego "Bora" rozkazu o rozpoczęciu Powstania Warszawskiego, Sikorski‏ napisał: "Dysponując błędnym rozpoznaniem i 1700 szt. broni, rzucił naszą młodzież na Wehrmacht. Poniósł jedną z największych klęsk w naszej historii". "Straty 100 żołnierzy i cywilów za każdego zabitego wroga to nie jest walka, a samoeksterminacja" - podkreślił w jednym z kolejnych tweetów.

Na uwagę jednego z internautów, że "tego rodzaju krytyka jest nie na miejscu", odpowiedział: "Młodzież myślała, że idzie po zwycięstwo a nie po honorową śmierć. Uważam, że samobójstwo każdy powinien popełniać na własny rachunek".

"Nikt mnie nie wyprzedzi w szacunku dla żołnierzy, którzy poszli walczyć. I nikt mi nie zabroni kwestionować zgubnych rozkazów" - dodał były minister.

We wtorek na briefingu prasowym w Sejmie o komentarz do tych wpisów proszona była rzeczniczka PiS Beata Mazurek. "Proszę pana, a kim jest Radosław Sikorski dzisiaj?" - zapytała. Na uwagę dziennikarza, że był m.in. marszałkiem Sejmu i ministrem spraw zagranicznych, Mazurek odparła: "Ale dzisiaj jest no-name'em".

Do pytania rzeczniczki PiS, kim dzisiaj jest, odniósł się z kolei na Twitterze Sikorski. "Byłym ministrem obrony w rządzie Prezesa Kaczyńskiego, czyli faktycznie podejrzanym typem" - napisał.

Były minister spraw zagranicznych napisał również: "Jaka miła niespodzianka, że pani poseł śledzi moje wpisy. 964K pozdrawia 11K".

Mazurek zaznaczyła na briefingu jednocześnie, że "bardzo źle" ocenia wypowiedzi polityków opozycji w kontekście Powstania Warszawskiego. "Takich wypowiedzi nie powinno być, powinniśmy dzisiaj czcić pamięć historyczną, wydarzenia, które miało miejsce 73 lata temu, i to jest ta rzecz, która powinna nas łączyć. Natomiast nie powinniśmy absolutnie wykorzystywać tego do bieżących potyczek politycznych" - przekonywała.