Niemcy: Liczba mieszkańców o migranckich korzeniach wzrosła do 18,6 mln

Liczba mieszkańców Niemiec z migranckim pochodzeniem wzrosła w 2016 roku o 8,5 proc. do 18,6 mln - podał we wtorek Federalny Urząd Statystyczny w Wiesbaden. Ten wzrost, największy od 2005 roku, to skutek m.in. fali uchodźców. 1,9 mln osób pochodzi z Polski.