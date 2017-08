Jak wyjaśniła są to dane na godz. 8 rano.

Nowy okres rozliczeniowy zaczyna się 1 października.

Rafalska odwiedziła w Ostródzie (Warmińsko-mazurskie) Miejski Ośrodek Pomocy Społecznej, gdzie zapoznała się z organizacją pracy urzędu w zakresie przyjmowania wniosków. Podkreśliła, że 1 sierpnia w nowym okresie zasiłkowym to ważny moment, ponieważ tego dnia rozpoczyna się przyjmowanie wniosków.

"To, co ważne dla dotychczasowych beneficjentów korzystających z naszego programu to to, by pamiętać że trzeba ponowić wniosek, żeby od 1 października tego roku dostawać świadczenie wychowawcze do końca czerwca 2018 roku. Przypomnę, że można jednocześnie składać wnioski o świadczenie rodzinne i świadczenie z funduszu alimentacyjnego dla osób, które spełniają określone wymagania"- wyjaśniła.

Podkreśliła, że sierpień i wrzesień będą miesiącami o wzmożonej pracy pracowników samorządów w skali całego kraju. "Łącznie wniosków może być złożonych około 4 mln. Będzie to także sprawdzian umiejętności organizacyjnych dla samorządów"- dodała.

Rafalska zachęcała, by wnioski składać także drogą elektroniczną. "Jest bardzo wygodna i udrożniona, udoskonalona droga elektronicznego składania wniosków i pewnie udział złożonych elektronicznie wniosków będzie coraz większy"- podała. Wnioski online można składać m.in. przez strony 16 banków, program Empatia czy ZUS.