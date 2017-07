Do zatrzymania pięciu Rumunów w wieku od 33 do 35 lat doszło podczas weekendu w pobliżu granicy z Niemcami. Zarzuca się im udział w kradzieży iPhone'ów wartości pół miliona euro z ciężarówki jadącej autostradą A73 na południowym wschodzie Holandii.

Do zuchwałej kradzieży doszło w nocy z 24 na 25 lipca. Grupa mężczyzn jadących samochodem zbliżyła się wówczas do ciężarówki. Jeden z nich wyszedł podczas jazdy przez otwierany dach, zdołał otworzyć tylne drzwi ciężarówki i wszedł do środka. Następnie podawał kartony wypełnione smartfonami przez otwarty dach wspólnikom wewnątrz samochodu - podała policja w komunikacie.

Co najmniej 17 podobnie przeprowadzonych kradzieży, prawie w każdym przypadku dotyczących iPhone'ów, zostało w ostatnich latach zgłoszonych w różnych krajach Europy. Policjanci określają je jako kradzieże "metodą rumuńską".