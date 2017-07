Karczewski: W razie potrzeby naniesiemy poprawki do prezydenckich propozycji ws SN i KRS

Zdaniem Karczewskiego zmiany w funkcjonowaniu wymiaru sprawiedliwości są „niezbędne dla zwykłych obywateli, by procesy nie ciągnęły się zbyt długo, by zapadały dobre wyroki, by każdy w Polsce miał poczucie sprawiedliwości”źródło: PAP

autor zdjęcia: Radek Pietruszka