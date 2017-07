Iracki pisarz prześladowany w ojczyźnie znalazł schronienie we Wrocławiu

Poeta i muzyk z Iraku Umar Abdul–Nasser to pierwszy z pisarzy, który znalazł schronienie we Wrocławiu dzięki Międzynarodowej Sieci Miast Pisarzy Uchodźców – ICORN. Miasta, które należą do ICORN oferują opiekę literatom, którzy w swojej ojczyźnie są prześladowani.