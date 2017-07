"Zarząd woj. łódzkiego przyjął projekt uchwały antysmogowej. Teraz czekamy na efekty konsultacji społecznych. Na wniesienie uwag do projektu przedstawiciele lokalnych władz mają miesiąc, a mieszkańcy - 21 dni. Powołany został także komitet antysmogowy, który będzie pracował nad uwagami wpływającymi w trakcie konsultacji" - poinformowała członkini zarządu woj. łódzkiego Jolanta Zięba-Gzik na konferencji w poniedziałek.

Jak dodała, głównym założeniem projektu jest wyeliminowanie na terenie Łódzkiego zjawiska spalania paliw najgorszej jakości i dostosowanie kotłów ciepłowniczych do najbardziej rygorystycznych norm. Już od 1 września wprowadzone zostaną ograniczenia dot. używania paliw najgorszej jakości, natomiast po przyjęciu uchwały przez Sejmik sukcesywnie wprowadzane będą kolejne zmiany. Przypomniała też, że od stycznia 2021 roku nowe kotły montowane w domach będą musiały spełniać normy unijne.

Zdaniem przewodniczącego komisji ochrony zdrowia Dariusza Szpakowskiego, który zasiada także w komitecie antysmogowym, proponowane regulacje zmierzają przede wszystkim do ograniczenia emisji pyłów - bo to zjawisko najgorzej wpływa na zdrowie mieszkańców. Dodał jednak, że przy przygotowaniu ostatecznej wersji uchwały należy zachować "zdrowy rozsądek".

"Chciałbym, aby nie koncentrować się tylko na wymianie kotłów, bo część gospodarstw domowych z powodów ekonomicznych nie będzie w stanie zastosować takiego rozwiązania. Życie starych instalacji mogą przedłużyć elektrofiltry, które też istotnie zredukują emisję pyłów. W pracach tego zespołu przyjrzymy się zagadnieniom skuteczności tych filtrów i zapisom dotyczącym zachowania możliwości palenia węglem, ale w instalacjach spełniających wyśrubowane normy i nie zatruwających powietrza; bo przecież węgiel jest w Polsce powszechnie stosowanym źródłem ciepła" - wyjaśnił Szpakowski.

Przewodniczący Sejmiku Marek Mazur przypomniał, że władze regionu już wcześniej prowadziły politykę antysmogową.

"W czasie gdy zarząd województwa nadzorował Wojewódzki Fundusz Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej, to na inwestycje zmniejszające emisję zanieczyszczeń atmosfery przeznaczono ponad 29 mln zł. Ze wsparcia skorzystały 22 samorządy" - podkreślił.

Mazur podał też, że jeszcze w tym roku zarząd województwa ogłosi kolejne konkursy na wsparcie dla działań antysmogowych. W IV kwartale do podziału będzie ponad 90 mln zł - to środki przeznaczone na wymianę źródeł ogrzewania i sieci grzewczych.

"Będzie też ok. 40 mln zł na rozwój odnawialnych źródeł energii - to oferta skierowana nie tylko do samorządów, ale też spółdzielni mieszkaniowych, towarzystw budownictwa społecznego" - dodał.

Według Mazura uchwała antysmogowa trafi do Sejmiku późną jesienią.