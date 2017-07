Jak poinformował PAP rzecznik Komendy Wojewódzkiej Policji w Białymstoku Tomasz Krupa, policja zatrzymała dwóch mężczyzn w wieku 22 i 47 lat.

Zatrzymani to mieszkańcy powiatu białostockiego, którzy pracowali przy wycince drzew w Puszczy. Pytany, czy są to pracownicy Lasów Państwowych, powiedział, że czynności z mężczyznami wciąż trwają i na razie nie wiadomo.

Do zdarzenia doszło - jak podają media - w sobotę przed południem, kiedy ekipa telewizji Polsat News realizowała materiał w Puszczy Białowieskiej. Jak podają media, do dziennikarzy podjechał samochód, z którego wysiadło dwóch mężczyzn. Jeden miał uderzyć operatora Polsatu w głowę i powalić go na ziemię, drugi zabrać kamerę.

Krupa powiedział, że ustalany jest też przebieg całego zdarzenia. Po incydencie operator trafił do szpitala na badania.