W poniedziałek prezydent Andrzej Duda poinformował, że zdecydował o zawetowaniu nowej ustawy o Sądzie Najwyższym oraz nowelizacji ustawy o Krajowej Radzie Sądownictwa i zapowiedział przygotowanie w ciągu dwóch miesięcy własnych projektów dot. tych instytucji. Prezydent podpisał natomiast znowelizowaną ustawę o ustroju sądów powszechnych, która m.in. zmienia zasady powoływania i odwoływania prezesów sądów przez zwiększenie uprawnień ministra sprawiedliwości oraz wprowadza zasady losowego przydzielania spraw sędziom.

"Wszystkie badania opinii publicznej potwierdzają, że większość Polaków jest za zmianą wymiaru sprawiedliwości. Wymaga on reformy, co mogę stwierdzić na podstawie doświadczeń związanych także z moją poprzednią pracą zawodową. Dla mnie nie ulega wątpliwości, że wiele jest w tej kwestii do zrobienia i ten proces następuje. Zmiany, które są w prawie o ustroju sądów powszechnych bezpośrednio dotykają bardzo ważnych rzeczy: to, że sędziowie będą równo obciążeni pracą czy to, że będzie zasada ustrojowa, że nie będzie można dokonywać zmiany, jeśli chodzi o przydział spraw na zasadzie widzimisię" - powiedział Paweł Mucha.

Wiceszef kancelarii prezydenta był pytany o zmiany w sądownictwie, które zostaną zaprezentowane przez Andrzeja Dudę. "Tak jak pan prezydent zapowiedział w swoim wystąpieniu, w ciągu dwóch miesięcy zostaną przedłożone projekty, które będą obejmowały dalsze reformy wymiaru sprawiedliwości. Pan prezydent jest zgodny, jeżeli chodzi o pogląd opinii publicznej, pogląd większości Polaków, a także pogląd wyrażony przez PiS, że taka reforma jest niezbędna" - podkreślił Mucha. Przypomniał też, że prezydent zapowiedział konsultacje w trakcie przygotowywania projektów ustaw o SN i KRS.

"Elementy tej reformy związane z polepszeniem sytuacji jeżeli chodzi o kwestię chociażby losowego przydziału spraw, co jest bardzo istotne. One są zawarte w podpisanej przez pana prezydenta ustawie o ustroju sądów powszechnych i ta ustawa będzie wchodzić w życie. To jest bardzo dobra zmiana z perspektywy właśnie stron postępowania, z perspektywy sprawnego organizowania wymiaru sprawiedliwości. Niewątpliwie te zmiany, które są zawarte w sferze administracyjnej - one także będą organizowały lepszą pracę na potrzeby związane z funkcjonowaniem sądownictwa" - powiedział Paweł Mucha.