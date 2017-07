"Uważamy, że okres rządów PO-PSL trzeba rozliczyć nie tylko politycznie, ale musi przede wszystkim mieć znaczenie odpowiedzialność urzędnicza. Pytanie, które nas interesuje, a szczególnie mnie jako przedsiębiorcę, to co się takiego działo przez tyle lat, kto z odpowiedzialnych polityków odpowiadał za to, że przymykano oko na to, że setki miliardów złotych było wyprowadzanych z budżetu za pomocą karuzel, czy innych optymalizacji podatkowych" - powiedział Jakubiak.

"Widzimy jak w tej chwili wyglądają wpływy z VAT i że one rosną bez żadnej innej przyczyny, poza tą, że skrupulatnie jest to pilnowane, że system został uszczelniony. Czyli można było" - zaznaczył poseł.

Jakubiak wskazał, że obecnie posłowie Kukiz'15 wykorzystują okres wakacyjny i pracują nad wnioskiem w sprawie powołania komisji śledczej. "Na jesieni zapewne będziemy wnioskowali o komisję śledczą w tym zakresie, bowiem nie można sobie tego odpuścić. To są setki miliardów złotych wydrenowanych, z tego powodu były m.in. wyższe podatki" - mówił Jakubiak.

Wyraził jednocześnie nadzieję, że wniosek Kukiz'15 zostanie poparty przez pozostałe kluby parlamentarne. "Przecież wszystkim powinno zależeć na tym, również PO powinno zależeć, żeby wyjaśnić tę sprawę, sprawę odpowiedzialności" - stwierdził.

W lipcu br. resort finansów poinformował, że w okresie styczeń - czerwiec odnotowano wzrost dochodów z VAT w stosunku do analogicznego okresu 2016 r. o 28,1 proc., czyli o ok. 17,6 mld zł. (PAP)