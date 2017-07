"Projekt ustawy przewiduje, że przepisy ustawy o podatku od sprzedaży detalicznej będą miały zastosowanie do przychodów ze sprzedaży detalicznej, osiągniętych od dnia 1 stycznia 2019 r. W efekcie nastąpi przedłużenie do dnia 31 grudnia 2018 r. zawieszenia stosowania przepisów ustawy o podatku od sprzedaży detalicznej" - napisano w projekcie ustawy, za którą odpowiada wiceminister finansów, Wiesław Janczyk.

"Skutkiem zmiany będzie kontynuacja zawieszenia stosowania ustawy o podatku od sprzedaży detalicznej, a potencjalni podatnicy podatku od sprzedaży detalicznej nie będą obowiązani do składania deklaracji podatkowych o wysokości podatku oraz do obliczania i wpłacania podatku od sprzedaży detalicznej - do końca 2018 r. Proponuje się wejście w życie projektowanej ustawy z dniem 1 stycznia 2018 r." - dodano.

We wrześniu 2016 r. Komisja Europejska wszczęła postępowanie wyjaśniające w sprawie polskiego podatku od sprzedaży detalicznej, a w październiku 2016 r. Rada Ministrów przyjęła nowelę, która wstrzymała funkcjonowanie podatku do 1 stycznia 2018 r. (PAP Biznes)