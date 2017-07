Jak poinformował PAP prokurator Andrzej Stojak z Prokuratury Okręgowej w Radomiu, Sławomirowi T. postawiono cztery zarzuty. Dwa dotyczą zamordowania dwóch młodych kobiet, w sierpniu i listopadzie ub. roku. Kolejne zarzuty związane są z kradzieżami rzeczy należących do ofiar m.in. telefonów komórkowych. Mężczyźnie grozi dożywocie.

Sławomir T. poznał swoje ofiary przez internet. Został zatrzymany po tym, gdy listopadzie ub. roku w podradomskim lesie odnaleziono zwłoki 18-letniej mieszkanki Radomia. Przyczyną zgonu dziewczyny było uduszenie. Przy okazji przesłuchań mężczyzna wskazał miejsce ukrycia zwłok innej kobiety, 25-latki, która zaginęła kilka miesięcy wcześniej.

Sławomir T. przyznał, że w obydwu przypadkach było to uduszenie. Twierdził, że 18-latka sprowokowała go do zabójstwa, bo kwestionowała jego męskość. Zgon drugiej jego ofiary – miał według niego - nastąpić przypadkiem - podczas seksu.

Powołani na potrzeby śledztwa biegli uznali, że mężczyzna jest poczytalny, a w chwili dokonywania zbrodni miał świadomość popełnianych czynów i ich konsekwencji. Biegli wskazali także na sadystyczne skłonności 30-latka.

Sławomir T. wcześniej był już karany za kilkanaście przestępstw, m.in. kradzieże, włamania, napaść na policjanta, znęcanie się nad bliskimi.

Najpoważniejszy zarzut dotyczył usiłowania zabójstwa młodej kobiety na tle seksualnym. W trakcie procesu sąd przyjął jednak, że oskarżony sam odstąpił od zamiaru uduszenia kobiety i skazał go za niegroźne pobicie na karę 3,5 roku więzienia. W związku z połączeniem wyroków za poprzednie przestępstwa, Sławomir T. spędził w więzieniu 7,5 roku. Wyszedł na wolność w kwietniu ub. roku. Obecnie przebywa w areszcie.

Za zarzucane mu zbrodnie grozi mu kara nawet dożywotniego pozbawienia wolności. Proces będzie się toczył w Sądzie Okręgowym w Radomiu. (PAP)