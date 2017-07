"Niedopuszczalne jest to, by Rzym został pozbawiony wody. To wyrządzanie ogromnych szkód obywatelom, działalności gospodarczej i handlowej, to rysa na wizerunku Włoch - oświadczyła burmistrz stolicy Virginia Raggi. - Martwię się przede wszystkim o dostawy wody do szpitali i jej zapasy dla straży pożarnej, które w tym okresie mają kluczowe znaczenie".

Burmistrz zaapelowała do włoskiego rządu, by "interweniował za pomocą dostępnych narzędzi".

"Konieczne jest ogłoszenie stanu kryzysowego" - zakomunikowała Raggi.

Przewodniczący władz regionu Lacjum Nicola Zingaretti poinformował, że wraz z rządem poszukuje rozwiązania obecnej sytuacji, którą określił jako "dramatyczną".

Początkowo dyrekcja wodociągów zapowiadała, że racjonowanie wody i jej wyłączanie na 8 godzin może rozpocząć się w piątek. Obecnie według mediów taki scenariusz jest możliwy od poniedziałku.