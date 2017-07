Jak powiedział w piątek PAP rzeczniczka Prokuratury Okręgowej we Wrocławiu Małgorzata Klaus, dwojgu policjantom postawiono zarzuty przekroczenia uprawnień. "Nie przyznali się do winy i odmówili składania wyjaśnień" - powiedziała prok. Klaus. Funkcjonariuszom grozi do trzech lat więzienia. Prokuratura nie zastosowała środków zapobiegawczych.

Do wydarzeń, które są przedmiotem prokuratorskiego śledztwa doszło w grudniu 2015 r. w sklepie przy ul. Strzegomskiej we Wrocławiu. Postępowanie zostało wszczęte w czwartek, po tym jak śledczy otrzymali materiały z Komendy Miejskiej Policji. Zostały one sporządzone w związku z postępowaniem dyscyplinarnym prowadzonym przeciwko tym funkcjonariuszom.

Prokuratura podała, że podczas interwencji dotyczącej kradzieży sklepowej 82-letnia kobieta został dwukrotnie uderzona ręką przez policjantów, była też szarpana. "Zastosowano wobec niej, nieadekwatne do jej zachowania środki przymusu bezpośredniego w postaci użycia siły fizycznej, to jest obezwładnienia i założenia kajdanek na ręce" - dodała prok. Klaus.

Policjanci zostali zawieszeni w obowiązkach służbowych.