Szczerski: Słowa prezesa PiS zachęcające do wyciszenia emocji dobrym sygnałem

Słowa prezes PiS Jarosława Kaczyńskiego zachęcające do wyciszenia emocji to dobry sygnał, który wychodzi naprzeciw także oczekiwaniom prezydenta Andrzeja Dudy - powiedział PAP szef jego gabinetu Krzysztof Szczerski. Jak mówił, prezydent pozostaje przywiązany do głębokiej reformy wymiaru sprawiedliwości.