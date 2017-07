Ustawy zapewniają finansowanie następujących sektorów: obrony, bezpieczeństwa wewnętrznego, energii i wody, spraw związanych z weteranami oraz budownictwa militarnego. Za przyjęciem pakietu głosowało 235 członków Izby Reprezentantów, przeciwko - 192.

Członkowie Partii Demokratycznej sprzeciwiali się wprowadzonym ograniczeniom wydatków wewnętrznych oraz finansowaniu muru granicznego, którego budowa była jedną z głównych obietnic wyborczych prezydenta USA Donalda Trumpa podczas zeszłorocznej kampanii.

"Ten pakiet ustaw został starannie przygotowany, by finansował nasze krytyczne priorytety wojskowe, wzmocnił obronność przed atakiem nuklearnym, wspierał weteranów oraz uczynił nasze granice bezpieczniejszymi, tak by wzmocnić obronę naszych obywateli" - powiedział przewodniczący komisji Izby Reprezentantów ds. wydatków Republikanin Rodney Frelinghuysen.

"Najlepszą rzeczą, jaką możemy zrobić jako dobry sąsiad Meksyku to wybudowanie muru tam, gdzie jest on konieczny (...) pomoże to także zatrzymać napływ narkotyków" - dodał Republikanin z Teksasu Louie Gohmert.

Przedstawiciele Demokratów są zdania, że mur to rozwiązanie nieskuteczne i wprowadzające podziały. "Nie dość, że (mur) jest drogi i bezużyteczny, to dodatkowo wprowadzi więcej podziałów w Ameryce niż przyniesie korzyści w postaci bezpieczeństwa" - powiedział Darren Soto.

Pakiet ustaw zostanie teraz przekazany do Senatu, gdzie czeka go niepewna przyszłość. Członkowie Partii Demokratycznej prawdopodobnie będą próbować zablokować jego przegłosowanie w wyższej Izbie Kongresu poprzez stosowanie obstrukcji parlamentarnej.