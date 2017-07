W poniedziałek prezydent poinformował, że zdecydował o zawetowaniu nowej ustawy o Sądzie Najwyższym i nowelizacji ustawy o Krajowej Radzie Sądownictwa. Zapowiedział też przygotowanie projektów ustaw o SN i KRS w ciągu dwóch miesięcy; we wtorek złożył podpis pod nowelizacją ustawy Prawo o ustroju sądów powszechnych.

Budka na konferencji prasowej zorganizowanej w czwartek przed Sądem Rejonowym Szczecin- Prawobrzeże i Zachód podkreślił, że "nie było żadnej reformy sądownictwa". "Wszystko, co przedstawiała opcja rządząca, to wyłącznie zmiany kadrowe, które miały zapewnić PiS niespotykany od 1989 r. wpływ na polski wymiar sprawiedliwości" - mówił poseł.

"To rewolucja wyłącznie kadrowa, która miała zapewnić, że będą równi i równiejsi, że politycy spod znaku tzw. dobrej zmiany będą w sądach nietykalni, a upartyjniony Sąd Najwyższy będzie wentylem bezpieczeństwa, by w razie czego stwierdzić nieważność wyborów, w których PiS prędzej czy później będzie musiało oddać władzę" - dodał Budka.

Jego zdaniem, podpisana przez prezydenta Andrzeja Dudę ustawa o ustroju sądów powszechnych "bardzo mocno uderzy w zasadę trójpodziału władzy". "To w sądach rejonowych poprzez prezesów i wiceprezesów sądów rejonowych, to w sądach okręgowych poprzez ich prezesów i wiceprezesów będą mogły iść polityczne naciski, jeżeli polscy sędziowie nie będą mieli wsparcia ze strony polskiego społeczeństwa w tym by nadal pozostać niezawiśli" - podkreślał.

Budka podziękował mieszkańcom regionu za udział w manifestacjach, które odbywały się m.in. przed siedzibami zachodniopomorskich sądów.

Poseł PO przyjechał do Szczecina, żeby wziąć udział w spotkaniu Klubu Obywatelskiego pod hasłem "Co dalej z demokracją w Polsce". Popołudniowe spotkanie Klubu w Muzeum Tradycji Regionalnych poprowadzi zachodniopomorski marszałek Olgierd Geblewicz.