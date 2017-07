Wbicie pierwszej łopaty pod inwestycję planowane jest pod koniec 2018 r.

Europoseł powiedział, że Komisja Europejska planuje w trzecim kwartale br. dokonać oceny polskich dokumentów dotyczących projektu budowy tunelu w Świnoujściu. „Bruksela oczekuje na wpłynięcie informacji z polskiego Ministerstwa Infrastruktury i Budownictwa, Ministerstwa Rozwoju oraz Centrum Unijnych Projektów Transportowych. Wyrażam zadowolenie, że rząd Prawa i Sprawiedliwości przygotowuje stosowne dokumenty przy współpracy z miastem” – dodał Liberadzki. Jak podkreślił, „wszyscy pracujemy na ten sukces”.

Prezydent Świnoujścia Janusz Żmurkiewicz powiedział, że trwa drugi etap przetargu mający wyłonić wykonawcę spośród 14 zgłoszonych konsorcjów. „Liczymy, że do końca sierpnia br. wykonawcy złożą swoje oferty. Chcielibyśmy, aby ostateczne rozstrzygnięcie miało miejsce do końca br. Tak, aby na przełomie 2017-2018 moglibyśmy podpisać umowę” – wyjaśnił.

„Wbicie pierwszej łopaty pod budowę tunelu zakładamy, że odbędzie się pod koniec 2018 r. Kiedy zaczniemy budowę, nikt nas nie zatrzyma” – podkreślił Żmurkiewicz.

Prezydent miasta powiedział, że prowadzi rozmowy z premier Beatą Szydło, wicepremierem Mateuszem Morawieckim oraz wicemarszałkiem Sejmu Joachimem Brudzińskim. „Wszyscy oni zapewniali mnie, że nie ma podstaw do obaw, co do kwestii finansowania tej inwestycji” – dodał.

Żmurkiewicz, pytany o statystykę, powiedział, że w ciągu doby ponad 10 tys. pojazdów korzysta z przeprawy promami w Świnoujściu. „Rocznie miasto otrzymuje dofinansowanie od rządu w kwocie 30 mln zł. Po uruchomieniu tunelu szacujemy, że w ciągu pierwszego roku istnienia tunelu przejedzie przez niego 20 tys. samochodów dziennie, a w sezonie nawet 40 tys.” – wyjaśnił.

Świnoujski magistrat szacuje, że łączny koszt tunelu to 912 mln zł, z czego dofinansowanie unijne wyniesie ponad 772 mln zł. Pozostałą kwotę zabezpiecza budżet miasta Świnoujście.

Całkowita długość trasy wyniesie ok. 3,4 km, w tym 1,44 km tunelu, który - zgodnie z decyzją środowiskową z 2010 r. - zostanie wykonany w technologii "tarczy drążonej". Średnica wewnętrzna tunelu będzie wynosić 12 m; zostanie w nim wykonana dwukierunkowa jezdnia, poniżej jezdni powstanie również tunel ewakuacyjny.

Świnoujście jest jedynym miastem w Polsce leżącym na kilkudziesięciu wyspach, z których tylko trzy są zamieszkane (Uznam, Wolin i Karsibór). Na wyspie Uznam znajdują się centrum administracyjno-usługowe i dzielnica nadmorska wraz z obiektami turystyczno-uzdrowiskowymi; to tutaj mieszka 80 proc. mieszkańców Świnoujścia. Miasto nie ma drogowego połączenia z siecią dróg krajowych. Działają w nim dwie przeprawy promowe. (PAP)