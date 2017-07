Mężczyzna napisał w internecie "spalić chałupę zielniaka"; Jarosław Zieliński, któy mieszka w Suwałkach, zawiadomił policję o takim komentarzu, zawierającym groźby pod adresem jego i rodziny.

Jak poinformowała w czwartek PAP prokurator rejonowy w Suwałkach Izabela Sadowska-Rejterada, internauta o nicku "zdzichukura" dokonał wpisu na stronie internetowej Rozgłośni Radio 5 w Suwałkach.

Wpis widniał pod jednym z artykułów dziennikarskich radia przez dwa dni. Po weekendzie został usunięty przez redakcję.

Policja ustaliła, że wpisu dokonał mieszkaniec Suwałk. Prokuratura przesłuchała mężczyznę, który przyznał się do winy i postawiła mu zarzut publicznego nawoływania do popełnienia przestępstwa, za co grozi kara do roku więzienia.

Prokuratura zastosowała wobec podejrzanego poręczenie majątkowe w kwocie 2,5 tys. zł oraz dozór policyjny i zakaz opuszczania kraju.