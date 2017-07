Trzynastu potencjalnych świadków będzie reprezentowanych przez adwokata Michaela McCruma wyznaczonego z urzędu. Powiedział on agencji AP, że zatrzymani mają czas do końca sierpnia, by złożyć depozyty, ale niektórzy mogą być zwolnieni nawet wcześniej, nim jeszcze rozpoczną się jakiekolwiek procesy.

McCrum zaznaczył, że będzie domagać się, by wszyscy byli przetrzymywani w jednej placówce w pobliżu San Antonio. Wyraził też obawę, że migranci "będą traktowani jak pionki w politycznej grze, a nie jak realni ludzie".

W ciężarówce zaparkowanej przed supermarketem Walmart w San Antonio znaleziono w niedzielę 38 osób. Liczba ofiar śmiertelnych sięga 10 osób - dwie zmarły w szpitalu. Stan 17 osób spośród 38 już w niedzielę zdefiniowano jako krytyczny.

Kierowca ciężarówki z migrantami 60-letni James Matthew Bradley Jr. został oskarżony o nielegalny przemyt ludzi, który doprowadził do śmierci co najmniej 10 osób - podała agencja AP. Grozi mu nawet kara śmierci.

Bradley Jr. zeznał śledczym, że transportował naczepę do kupca w Brownsville w Teksasie i nie wiedział o przebywających w środku imigrantach. Po tym gdy usłyszał "uderzenia i wstrząsy" otworzył na parkingu drzwi i "został zaskoczony, kiedy wbiegli na niego +Latynosi+, powalając go na ziemię".

Jak poinformowała agencja AP, Bradley prawdopodobnie powiedział również śledczym, że wiedział o niedziałającej klimatyzacji w jego naczepie. Przyznał się, że nie zadzwonił po pomoc, choć zdawał sobie sprawę, że kilka osób nie żyje.

Amerykańskie władze informują o trwających poszukiwaniach kolejnych osób, które mogły uczestniczyć w przemycie ludzi związanym z ciężarówką w San Antonio.

Władze Meksyku i Gwatemali potwierdziły, że wśród osób znalezionych w ciężarówce są ich obywatele.

Amerykańska straż graniczna regularnie informuje o znajdowaniu imigrantów w samochodach w pobliżu granicy z Meksykiem; na początku lipca 72 osoby z Ameryki Łacińskiej znaleziono w naczepie w Laredo na południu Teksasu.

San Antonio znajduje się 240 km od granicy z Meksykiem. W sobotę temperatura w tym mieście przekroczyła 37 stopni Celsjusza. (PAP)

mars/