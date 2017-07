"Nie jestem upoważniony do przekazywania szczegółów naszej rozmowy, ale z całą pewnością nikt z nas nie mówił o ultimatum, nie mówił o żadnych warunkach. Rozmawialiśmy o sytuacji politycznej, rozmawialiśmy o możliwych scenariuszach na przyszłość. Atmosfera była bardzo dobra i bardzo rzeczowa" - powiedział Stanisław Karczewski pytany o spotkanie w Belwederze z udziałem prezydenta, szefowej rządu oraz marszałków Sejmu i Senatu.

Marszałek Senatu odniósł się też do doniesień prasowych, według których podczas poniedziałkowego spotkania marszałek Sejmu Marek Kuchciński miał powiedzieć do prezydenta Dudy: "Jarek, daje ci godzinę na zmianę decyzji". Chodziło o podwójne weto prezydenta w sprawie ustaw o SN i KRS. "Dla mnie to jest taki dowód na to, że prasa czasami kłamie. Po prostu kłamie. Byłem, słyszałem, wiem. Powtórzę jeszcze raz - to są kłamstwa!" - powiedział Karczewski.

Prezydent Andrzej Duda w poniedziałek poinformował, że zdecydował o zawetowaniu ustawy o Sądzie Najwyższym i KRS. Jak argumentował, nie ma tradycji, by Prokurator Generalny mógł w jakikolwiek sposób ingerować w pracę SN. Dodał, że przygotuje nowe ustawy w tej sprawie. Mam nadzieję, że przy pomocy ekspertów te ustawy uda się przygotować w ciągu dwóch miesięcy - podkreślił na konferencji prezydent Duda.