Od 1 sierpnia należy składać wnioski o przyznanie środków z programu "Rodzina 500 plus" na kolejny okres zasiłkowy. Od początku sierpnia można ubiegać się także o świadczenia rodzinne i świadczenia z funduszu alimentacyjnego.

Rafalska zaznaczyła w rozmowie z PAP, że propozycje m.in. odpłatnego wypełniania wniosków są próbą wyłudzenia i oszustwem. "Cała obsługa, wypełnianie wniosków, dostępność wniosków jest nieodpłatna. Pojawiały się próby wykorzystywania naiwności osób, którym zależy na świadczeniu (500 plus - PAP), a które nie były pewne, czy dobrze wypełnią wniosek, czy mogą skorzystać z innej oferty" - mówiła.

Rafalska przestrzega przed oszustami: Nie trzeba płacić za wniosek o 500 plus

"Przestrzegamy, nie trzeba płacić za wniosek, nie trzeba płacić za jego wypełnienie. Nie korzystajmy z niepewnych źródeł" - dodała Rafalska.

Zachęcała do skorzystania m.in ze specjalnych infolinii, które pomogą rozwiać wątpliwość ws. wniosków o 500 plus. "Wystarczy wejść na stronę internetową urzędu wojewódzkiego, na pewno wszystkie samorządy udostępniają własne numery telefoniczne, mają własne informacje na swoich urzędowych stronach. Wystarczy zainteresować się, skorzystać z informacji telefonicznej i internetowej, bądź osobiście znaleźć chwilę czasu i pójść i otrzymać wtedy najlepszą kompetentną informację" - podkreśliła.

MRPiPS przypomina, że rodziny, które chcą zachować ciągłość wypłat świadczenia wychowawczego muszą złożyć wniosek do końca sierpnia. Złożenie wniosku we wrześniu spowoduje, że ustalenie prawa do świadczenia wychowawczego i jego wypłata za październik i listopad nastąpi nie później niż do 30 listopada. W przypadku, gdy wniosek zostanie złożony w październiku, przyznanie i wypłata świadczenia wychowawczego za październik, listopad i grudzień nastąpi nie później niż do 31 grudnia. Gdy wniosek zostanie złożony w listopadzie, ustalenie prawa do świadczenia wychowawczego oraz wypłata świadczeń przysługujących od miesiąca złożenia wniosku, następuje do dnia 31 stycznia następnego roku.

Jeśli wniosek zostanie złożony później niż w październiku, prawo do świadczenia wychowawczego zostanie ustalone od miesiąca złożenia wniosku, bez wyrównania za wcześniejsze miesiące w ramach obowiązującego okresu świadczeniowego.

Wypełniony wniosek o 500 plus można złożyć osobiście, listownie oraz online. W tym ostatnim przypadku można skorzystać z ministerialnego portalu Emp@tia, bankowość elektroniczną, PUE ZUS – Platformę Usług Elektronicznych ZUS oraz Profil Zaufany.