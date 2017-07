Turcja pozostaje kandydatem do członkostwa w UE

Turcja pozostaje kandydatem do członkostwa w Unii Europejskiej, jednak rozmowy akcesyjne nie ruszą do przodu bez zaprzestania łamania praw człowieka w tym kraju – to przesłanie europejskich decydentów przedstawione we wtorek w Brukseli stronie tureckiej.