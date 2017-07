Włochy: Kontrolowane oglądanie Fontanny di Trevi

Kontrolowane oglądanie rzymskiej Fontanny di Trevi, pod czujnym okiem sił porządkowych i wolontariuszy, rozpoczęło się we wtorek. Przed słynnym zabytkiem wytyczono trasę zwiedzania, także po to, by regulować liczbę turystów podchodzących do tej budowli.