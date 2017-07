Minister spraw zagranicznych odniósł się we wtorek w "Sygnałach Dnia" w radiowej Jedynce do decyzji prezydenta Andrzeja Dudy dotyczących zawetowania dwóch ustaw: o Sądzie Najwyższym i Krajowej Radzie Sądownictwa. "Wczoraj był dzień wielu zaskoczeń, dywagacji, pytań i ja do tego nie chce się dołączyć" - powiedział Waszczykowski.

"Oceniam to z punktu widzenia wpływu na naszą politykę zagraniczną. Jak na razie ja nie widzę żadnego wpływu na naszą politykę zagraniczną. Być może jutro się okaże czy ta decyzja prezydenta wpłynęła pozytywnie czy negatywnie, jeśli Komisja Europejska odezwie się, tak czy inaczej" - przyznał minister. "Mam nadzieje, że przynajmniej na politykę zagraniczną ta decyzja będzie miała pozytywny wpływ" - dodał szef MSZ.

Waszczykowski dodał, że mimo weta "w dalszym ciągu widzi demonstracje na ulicach, w dalszym ciągu widzi eskalację żądań opozycji".

W minioną środę krytycznie zmiany w systemie sprawiedliwości w Polsce oceniła KE, wskazując, że jeśli wszystkie ustawy w tej sprawie wejdą w życie, zniesiona zostanie niezależność sądów w Polsce. Komisja przygotuje procedurę o naruszenie prawa UE przez nasz kraj; ma być uruchomiona w tym tygodniu.