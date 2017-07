Do zdarzenia doszło pod koniec kwietnia tego roku. 29-letni mężczyzna został zatrzymany przez policjantów do odbycia kary 1,5 roku więzienia za uprawę konopi indyjskich i posiadanie narkotyków. Skuty kajdankami 29-latek wykorzystał moment, w którym otwarte zostały drzwi radiowozu. Stało się tak, bo matka zatrzymanego poprosiła policjantów o możliwość pożegnania się z synem. Ten zdołał uciec z radiowozu i wskoczył do rzeki. Pościg nie dał rezultatu.

W poszukiwaniach zbiega w pierwszych godzinach uczestniczyło łącznie ponad 120 policjantów z różnych jednostek, w tym funkcjonariusze z komisariatu wodnego, z Mosiny i z Poznania, oraz grupa kilkudziesięciu strażaków. Na długości kilku kilometrów przeczesywane były brzegi Warty. Do poszukiwań wykorzystywane były motorówki i dron. Ciało mężczyzny odnaleziono w rzece 12 maja.

W sprawie zostało wszczęte postępowanie dyscyplinarne wobec trojga funkcjonariuszy: dwóch policjantek i jednego policjanta, którzy zatrzymywali mężczyznę.

"Komendant podjął decyzję o wydaniu postanowień o karach dyscyplinarnych dla dwojga funkcjonariuszy, czyli wydaniu orzeczenia o tzw. niepełnej przydatności do służby na zajmowanym stanowisku – jest to jedna z poważniejszych kar. Natomiast w stosunku do funkcjonariuszki, która była dowódcą tego patrolu, została podjęta decyzja o zwolnieniu jej ze służby w policji" – powiedział PAP w poniedziałek rzecznik prasowy Komendanta Wojewódzkiego Policji w Poznaniu mł. insp. Andrzej Borowiak.

Według "Gazety Wyborczej", tak surowa kara dla policjantki, którą wydalono ze służby, wynikała m.in. z tego, że w ciągu ostatnich trzech lat służby dwukrotnie została ukarana naganą.

Śledztwo w sprawie tego zdarzenia prowadzi także prokuratura.