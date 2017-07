Jak informuje amerykański ośrodek SITE monitorujący strony dżihadystów, Al-Szabab udostępniło film w niedzielę. Nagranie zawiera m.in. krytykę Trumpa, gdy grupa mówi o zaplanowanych na sierpień wyborach prezydenckich w sąsiedniej Kenii. W materiale nazwano Trumpa "bezmózgim miliarderem"; pada też stwierdzenie, że Amerykanie "wybrali zapewne najgłupszego prezydenta, jakiego kiedykolwiek miał ich kraj".

Wraz ze zbliżaniem się wyborów Al-Szabab przyznało się do rosnącej liczby krwawych ataków w Kenii. Tymczasem prezydent tego kraju Uhuru Kenyatta ogłosił nową ofensywę przeciwko tym islamskim ekstremistom.

Prezydent Trump zatwierdził zwiększenie działań militarnych przeciwko bojownikom z Al-Szabab, w tym ostrzejsze ataki z powietrza, biorąc pod uwagę, że część obszarów południowej Somalii jest objęta działaniami wojennymi.

Powietrznymi atakami bombowymi i rakietowymi z bezzałogowych samolotów oraz coraz liczniejszymi i coraz bardziej ofensywnymi operacjami komandosów zamierza prezydent Trump pokonać armie dżihadystów w Afryce i na sąsiadującym z nią Półwyspie Arabskim.

Trump i jego generałowie uważają Somalię i miejscowych dżihadystów za bezpośrednie zagrożenie bezpieczeństwa USA. Wielu młodych somalijskich imigrantów z USA przystało do Al-Szabab i walczyło w ich szeregach w Somalii. Główny ciężar wojny przeciwko somalijskim dżihadystom prowadził dotąd 22-tysięczny korpus ekspedycyjny Unii Afrykańskiej. Unia zamierza go jednak wycofać do 2022 r. Trump chce, by do tego czasu jego komandosi rozprawili się z Al-Szabab.

Krytycy Trumpa i obrońcy praw człowieka obawiają się, że większe zaangażowanie żołnierzy USA w Somalii doprowadzi tylko do eskalacji wojny, wzmocni ideologicznie dżihadystów, przyczyni się do większej liczby ofiar wśród ludności cywilnej, a także utrudni pomoc dla ofiar nowej klęski suszy i głodu, która zagraża jednej trzeciej z około 12 mln mieszkańców kraju.

Al-Szabab stało się najkrwawszym islamistycznym ugrupowaniem w Afryce - zwraca uwagę agencja Associated Press. (PAP)