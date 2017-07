Wcześniej w poniedziałek prezydent poinformował, że zdecydował o zawetowaniu dwóch ustaw: o Sądzie Najwyższym i o Krajowej Radzie Sądownictwa.

Spotkanie w Pałacu Prezydenckim trwało niespełna godzinę.

"Wyraziłam panu prezydentowi podziękowanie za to, że przyjął nas, a także za to, co zadecydował godzinę przed tym spotkaniem, że złoży weto" - powiedziała dziennikarzom po spotkaniu Gersdorf.

"Natomiast, co do dalszych prac nad ustawą o SN zadeklarowaliśmy, że udajemy się do dyspozycji intelektualnej i możemy współpracować przy tworzeniu tej ustawy. Natomiast jak to będzie wyglądało dalej, to pan prezydent jeszcze nie zadeklarował tego" - powiedziała I prezes SN.

"Bardzo była przyjazna atmosfera w czasie tego spotkania, także jesteśmy bardzo zadowoleni" - dodała.

O godz. 15 w Sądzie Najwyższym odbędzie się konferencja prasowa Gersdorf i przewodniczącego KRS Dariusza Zawistowskiego.

Nowela ustawy o KRS przewiduje m.in. wygaszenie kadencji 15 członków Rady będących sędziami. Zgodnie z nowelizacją ich następców wybrałby Sejm, dzisiaj wybierają ich środowiska sędziowskie. Nowa ustawa o SN przewiduje m.in. przeniesienie sędziów w stan spoczynku.