GIS: Jogurty i desery z nasionami chia nie mogą być sprzedawane

Do czasu uzyskania zezwolenia na wprowadzanie do obrotu w UE nasion chia w jogurtach i deserach, produkty te nie mogą być sprzedawane - przypomina Główny Inspektor Sanitarny. Nasiona chia mogą być natomiast dodawane np. do pieczywa i płatków śniadaniowych.