Zespół zaproponuje założenia kompleksowej polityki publicznej, która zapewni jak najbardziej optymalną ochronę osób narażonych na ubóstwo energetyczne. Przeanalizuje też, jak funkcjonuje obecny system wsparcia dla tych osób.

Jak napisał Piotrowski, wypracowane założenia zostaną skierowane do dalszych prac legislacyjnych.

"W moim przekonaniu ww. zespół doradczy stanowi najwłaściwsze forum do wnikliwej analizy propozycji działań, zmierzających do ograniczenia zjawiska ubóstwa energetycznego w naszym kraju, w tym również usprawnienia obowiązujących regulacji, mających na celu ochronę odbiorcy wrażliwego. Oczekuję, że jednym z istotnych czynników oceny skutków wdrażanych regulacji będzie wysoka efektywność zaproponowanych rozwiązań, z ograniczeniem do niezbędnego minimum ponoszonych wydatków administracyjnych" - napisał Piotrowski.

Z opracowania Instytutu Badań Strukturalnych (IBS) wynika, że ubóstwo energetyczne dotyka 9,6 proc. polskich gospodarstw domowych, czyli ponad 4 mln osób. Zjawiskiem najbardziej zagrożone są osoby samotne mieszkające w dużych domach na wsi, lokatorzy starych, komunalnych kamienic w miastach, rodziny wielodzietne mieszkające w dużych wiejskich domach oraz ubodzy mieszkańcy wolnostojących domów na wsi i w małych miejscowościach.

Ekspert Instytutu Aleksander Szpor w rozmowie z PAP w styczniu br. mówił, że przy badaniu zasięgu zjawiska eksperci IBS przyjęli, że ubóstwo energetyczne to zjawisko polegające na doświadczaniu trudności w zaspokojeniu podstawowych potrzeb energetycznych w miejscu zamieszkania za rozsądną cenę.

W praktyce chodzi więc o ogrzewanie, oświetlenie, przygotowywanie posiłków i użytkowanie podstawowych sprzętów AGD i RTV. (PAP)