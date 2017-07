W liście zamieszczonym na stronie internetowej SN prof. Gersdorf przypomniała wypowiedź Andrzeja Dudy z 25 maja 2015 r., gdy po ogłoszeniu sondażowych wyników wyborów prezydenckich mówił on: "jest moim wielkim marzeniem, żeby się spełniły te słowa, które mówiłem w czasie kampanii, że prezydent jest wybierany przez naród. Że w każdym najmniejszym zakątku ludzie idą i głosują na prezydenta. Prezydent ma słuchać i być otwartym. Drzwi Pałacu Prezydenckiego będą otwarte. Szacunek należy się każdemu człowiekowi"- mówił wtedy.

"Niestety, dziś drzwi są zamknięte. Odmawiając spotkania, dziś odbiera Pan należny szacunek urzędowi Pierwszego Prezesa Sądu Najwyższego. Odbiera Pan szacunek również wbrew obietnicom, jakie złożył Pan w orędziu inauguracyjnym. Powiedział Pan wówczas, abyśmy szanowali swoje prawa, oczywiście bez narzucania ich innym, ale żebyśmy umieli te prawa nawzajem szanować. Prosił Pan wówczas o szacunek, który "musi być podstawą wspólnoty". Dziś proszę o to samo. Może mnie Pan nie szanować jako osoby prywatnej, może Pan mieć całkowicie inne zdanie na temat wielu różnych spraw, ale odwołując się do Pana orędzia, proszę o poszanowanie urzędu, jaki jeszcze pełnię. Te dramatyczne słowa kieruję do Pana w niemniej dramatycznej chwili dla historii Polski" - napisała Gersdorf.

Jak podkreśliła, prezydent jest najwyższym przedstawicielem RP i gwarantem ciągłości władzy państwowej, którego obowiązkiem jest czuwanie nad przestrzeganiem konstytucji oraz stanie na straży suwerenności i bezpieczeństwa państwa. "To obowiązki wynikające z (...) konstytucji, na którą przysięgał pan 6 sierpnia 2015 r. przed Zgromadzeniem Narodowym. Panie Prezydencie, przysięgał Pan też dochować wierności postanowieniom Konstytucji, strzec niezłomnie godności Narodu, dbając by dobro Ojczyzny oraz pomyślność obywateli były dla Pana najwyższym nakazem. Proszę spojrzeć na godność Narodu i pomyślność obywateli w świetle wydarzeń ostatnich dni" - wezwała.

Przywołała też preambułę konstytucji i oceniła, że propozycje zmian w sądownictwie: sądach powszechnych, Krajowej Radzie Sądownictwa i SN "jako jednoznacznie sprzeczne z wolą Narodu wyrażoną w tej właśnie konstytucji - doprowadzą do zerwania ciągłości władzy państwowej, w tym władzy sądowniczej oraz do naruszenia bezpieczeństwa Państwa Polskiego". "Jako bardzo dobrze wykształcony prawnik musi Pan być tego świadomy" - zauważyła, dodając że wniesione w Sejmie do projektu poprawki "wyłączają urząd Prezydenta RP z procesu decydowania o kształcie SN bardziej aniżeli te, które były pierwotnie złożone".

Gersdorf wyraziła też przekonanie, że prezydent z pewnością zapoznał się też z merytorycznymi zastrzeżeniami do ustawy zgłoszonymi przez KRS, samorządy prawnicze, dziekanów wydziałów prawa uniwersytetów oraz SN. "Tam nie ma żadnej polityki, tam jest sama nauka oraz wiedza prawnicza. Wiedza, którą Pan również posiada, czego najlepszym dowodem jest uzyskanie przez Pana stopnia naukowego doktora nauk prawnych" - napisała zwracając się do prezydenta - jako doktora nauk prawnych - o to, "żeby wypełnił Pan słowa złożonej przysięgi, że godność, jaka Panu została nadana, powinna być zachowana czysta oraz nieskalana".

"Dziś staje Pan przed próbą, której wierzę, że Pan sprosta. Patrzy na to Naród Polski - wszyscy obywatele Rzeczypospolitej" - czytamy w liście I prezes SN, która zaapelowała do prezydenta o spotkanie i rozpoczęcie "spokojnej, merytorycznej, pozbawionej jakiejkolwiek polityki i emocji dyskusji na temat reformy sądownictwa" - w tym SN, KRS i sądów powszechnych.

"Tak, aby mandat, jaki dało Panu do rządzenia Społeczeństwo Polskie, został zrealizowany, tak aby mógł Pan spojrzeć w oczy swoim wyborcom, jak i całemu społeczeństwu z dumą, że spełnił swoje obietnice oraz dochował złożonej przysięgi" - dodała prof. Gersdorf zapewniając, że środowiska prawnicze - "wbrew temu, co się obecnie twierdzi" - zawsze były gotowe na "każdą merytoryczną dyskusję (...) o docelowym modelu sądownictwa, który rozważnie, bez pośpiechu, agresji i politycznej przemocy zostanie wprowadzony dla dobra wspólnego wszystkich Obywateli Rzeczypospolitej Polskiej".