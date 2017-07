Zdaniem Błaszczaka, gościa TVP1, oświadczenie szefa Rady Europejskiej to "nadużycie". "To jest kolejny dowód mówiący, że mieliśmy rację, kiedy mówiliśmy, że Donald Tusk nie nadaje się na to stanowisko" - powiedział minister.

"Wtedy kiedy są ważne sprawy dla Polski to Donald Tusk się nie odzywa, a jeśli już to odzywa się w taki sposób, że mówi na niekorzyść Polski" - ocenił. "Donald Tusk w sprawach ważnych dla Polski, kiedy grożą nam, że zmuszą nas do tego (...) żebyśmy przyjmowali islamskich emigrantów zwanych uchodźcami, Donald Tusk się nie odzywa, albo jeżeli już mówi, to mówi o konsekwencjach jak nie będziemy ich przyjmować" - doda.

Szef Rady Europejskiej Donald Tusk w opublikowanym w czwartek oświadczeniu zaapelował do prezydenta Dudy o dialog dot. reformy sądownictwa w Polsce i znalezienie rozwiązań, które będą do zaakceptowania przez Polaków, większość sejmową, opozycję, prezydenta i UE. Napisał też, że "podporządkowanie sądów partii rządzącej w taki sposób, jaki zaproponował PiS, zrujnuje i tak nadszarpniętą opinię na temat polskiej demokracji". "Wiem, to trudne. Wymagające ustępstw, wzajemnego szacunku oraz odrobiny zaufania. Trudne, ale wciąż do zrobienia. Czasu zostało jednak bardzo niewiele. Sytuacja, także w wymiarze międzynarodowym jest naprawdę poważna. I dlatego wymaga poważnych środków i poważnych partnerów. Proszę spróbować, Panie Prezydencie" - zakończył w liście przewodniczący RE. (PAP)