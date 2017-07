Według danych KGP od stycznia do czerwca br. w Polsce doszło do 14 tys. 127 wypadków, w których zginęło 1 tys. 130 osób a 17 tys. 175 zostało rannych - jest to o 1 tys. 249 mniej wypadków w porównaniu do półrocza 2016 r. Mniej jest także rannych; o ponad 1000 i zabitych; o prawie 200.źródło: ShutterStock