Marszałek odniósł się do wydarzeń w Sejmie zapytany przez dziennikarzy, podczas wizyty w Olsztynie, gdzie spotkał się z dziećmi polskiego pochodzenia, uczestniczącymi w akcji "Lato z Polską". Pytany o ocenę stylu obecnej debaty parlamentarnej, zastrzegł, że nie jest przeciwny gorącej dyskusji, spieraniu się czy przekazywaniu różnych pomysłów i postaw.

"Natomiast jestem przeciwny temu, co dzieje się w tej chwili w Sejmie; opozycja totalna próbuje zerwać obrady, prowadzi działania obstrukcyjne. Jest to niesmaczne i nie służy polskiemu parlamentaryzmowi, nie służy to polskiej demokracji, znacznie obniżył się poziom prowadzonej debaty" - ocenił.

Karczewski dodał, że "politycy PiS będą robili wszystko, żeby powrócić do normalnej debaty i do normalnej dyskusji w Sejmie i Senacie".

Wyraził nadzieję, że w czwartek zostanie uchwalona przez Sejm ustawa o Sądzie Najwyższym i w piątek rozpoczną się nad nią prace w Senacie. Głosowanie nad projektem ustawy PiS o SN ma odbyć się w czwartek, w popołudniowym bloku głosowań.

W nocy ze środy na czwartek, po burzliwych obradach, sejmowa komisja sprawiedliwości negatywnie zaopiniowała - w głosowaniach blokowych - wszystkie poprawki opozycji do projektu o SN; pozytywnie zaś - poprawki PiS.

Karczewski, pytany o ocenę, które ugrupowanie polityczne zyska na tym, co obecnie dzieje się w Sejmie, powiedział, że najbardziej skorzystają na tym obywatele.

"Przede wszystkim najbardziej skorzystają na tym Polacy, bo te wszystkie zmiany, które są robione, nie są dla pana Budki, nie są dla pana Neumanna, nie są dla pana Nitrasa (posłowie PO Borys Budka, Sławomir Neumann, Sławomir Nitras). (...) One są dla tych setek tysięcy osób, które narzekają, które są niezadowolone z systemu sprawiedliwości, z tego co się dzieje w systemie sprawiedliwości. I to chcemy zmienić i to zmieniamy, dla Polski i dla Polaków" - mówił.

Marszałek Senatu był też proszony o odniesienie się do zarzutów niekonstytucyjności projektu ustawy o SN oraz nowelizacji ustaw o KRS i o ustroju sądów powszechnych, które czekają obecnie na podpis prezydenta. Jak mówił, pojawia się bardzo wiele takich głosów, "tylko nikt nie jest w stanie powiedzieć, które artykuły konstytucji są naruszane".

"W moim głębokim przekonaniu i przekonaniu bardzo wielu konstytucjonalistów, wszystkie te zmiany, które proponujemy są zgodne z naszą konstytucją, a idą również w kierunku tym, w jaki sposób wybiera się sędziów, wybiera się sędziów Sądów Najwyższych i tych instytucji, o których mówimy, w krajach zachodnich; w Niemczech, Danii, w innych krajach" - stwierdził.

Projekt nowej ustawy o SN przewiduje m.in. trzy nowe Izby SN, zmiany w trybie powoływania sędziów SN i umożliwienie przeniesienia obecnych sędziów SN w stan spoczynku. Pozytywnie zaopiniowane poprawki PiS wnoszą do projektu m.in. propozycje zgłoszone przez prezydenta Andrzeja Dudę - wzmacniające kompetencje głowy państwa i wprowadzające przepis, że Sejm będzie wybierał sędziów członków KRS większością 3/5 głosów.