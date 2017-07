Jeśli kogoś można nazwać kanalią, to panie prezesie niech pan szuka tych ludzi we własnych szeregach - tak poseł UED Jacek Protasiewicz odniósł się do słów Jarosława Kaczyńskiego do opozycji. Wniósł też o odrzucenie "haniebnego i skandalicznego" projektu ustawy o SN w drugim czytaniu.