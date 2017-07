Kryminalni z Torunia i Bydgoszczy pracują wspólnie nad sprawą strzelaniny, do której doszło u zbiegu ulic Matejki i Mickiewicza. Do zatrzymań doszło we wtorkowe popołudnie.

"Policjanci bardzo szybko ustalili tożsamość uczestników zdarzenia. Jedna z nich sama zgłosiła się do toruńskiego komisariatu. Zatrzymani to 41- i 22-letni mieszkańcy Torunia. Funkcjonariusze pracują nad zatrzymaniem pozostałych osób" - poinformowała rzecznik prasowa toruńskiej policji Wioletta Dąbrowska.

Strzelanina miała miejsce ok. południa. Świadkowie przekazali policji informacje o strzałach oraz dwóch pojazdach, które przemieszczały się z dużą prędkością. Mieli też widzieć jedną osobę, która uciekła w stronę ulicy Krasińskiego. (PAP)